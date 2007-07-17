Британський МЗС визнає невиправданими будь-які контр-акції з боку Росії

Британський МЗС вважає невиправданими будь-які можливі контр-акції Росії у відповідь на рішення Великобританії щодо вислання з Лондона чотирьох російських дипломатів, заявив РІА Новостиспівробітник прес-служби міністерства.

"Міністр закордонних справ сформулював нашу позицію: ніякі із заходів з російського боку не є виправданими", - сказав співрозмовник агентства, коментуючи заяву заступника голови МЗС РФ Олександра Грушка з приводу російський-британських відносин.

Російський дипломат заявив, що реакція Москви на дії Лондона буде адресною і адекватною і не торкнеться інтересів простих громадян і ділових кіл. За його словами, дії Великобританії ускладнять або зроблять неможливою співпрацю двох країн в галузі безпеки.

Грушко зазначив, що посольство Великобританії в РФ не долічилося б 80 дипломатів, якби Москва пішла шляхом Лондона.

Великобританія вирішила вислати чотирьох російських дипломатів, а також припинити переговори з Росією про спрощення візового режиму у відповідь на відмову російської сторони видати підприємця Андрія Лугового, якого британці підозрюють у вбивстві екс-офіцера ФСБ Олександра Литвиненка.