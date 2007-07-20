Міноборони Грузії переїхало в будинок старого штабу російських військ

Міністерство оборони Грузії переїхало до нового будинку, де раніше розташовувався штаб Групи російських військ у Закавказзі (ГРВЗ), виведений з грузинської території наприкінці 2006 року, повідомляє агентство Новини-Грузія.

19 липня відбулася церемонія відкриття нового приміщення Міноборони Грузії. На церемонію були запрошені президент, депутати парламенту, члени уряду, представники дипломатичного корпусу.

У будинку, звідки переїхало міністерство оборони, і який розтащований по сусідству з новим, залишиться Об`єднаний штаб Збройних сил Грузії.