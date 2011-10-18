Канцлер ФРН Ангела МЕРКЕЛЬ з розумінням поставилася до акцій протесту, які відбулися у Німеччині у минулі вихідні, передає РІА «Новости».

«Канцлер з особистим розумінням ставиться до того, що люди вийшли на вулиці», - сказав у понеділок представник уряду Штеффен ЗАЙБЕРТ. За його словами, уряд уважно стежить за ситуацією.

Міністр фінансів Вольфганг ШОЙБЛЕ, у свою чергу, зазначив, що ставиться до акцій протесту «дуже серйозно».

У минулі вихідні у Франкфурті-на-Майні і Гамбурзі тисячі людей протестували проти "фінансового тероризму". У протесті брали участь міжнародна організація антиглобалістів Attac і організація "Захопи Франкфурт" (Occupy Frankfurt), названа за аналогією з американським рухом "Захопи Уолл-стріт".

У понеділок біля будівель банків у цих містах акції продовжували декілька сотень демонстрантів.