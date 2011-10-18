Путін: усі хочуть газ "на халяву"

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН вважає, що ЄС за допомогою «Третього енергетичного пакету» хоче отримати зниження ціни газу і зміну ціноутворення.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив в інтерв`ю федеральним телеканалам.

За його словами, покупці російського газу хочуть знизити його ціну.

«Я про це говорив багато разів публічно: всі, хто продають товар, хочуть продати якнайдорожче, а всі, хто купує, хочуть отримати його дешевше, а краще взагалі «на халяву», як у народі кажуть, задарма. Задарма, звісно, ніхто віддавати нічого не буде, але хочуть подешевше», - сказав В. ПУТІН.

За його словами, для цього в односторонньому порядку прийнято рішення запровадити норми «Третього енергетичного пакету». Причому, в абсолютно безпрецедентному порядку надають йому зворотну силу, що в сучасному цивілізованому світі взагалі неприпустимо, вважає російський прем`єр.

«Ми вважаємо, що мета тут одна – знизити вартість товару, відірвати цілком ринковий спосіб ціноутворення, а він у нас сьогодні зав`язаний на ціну на нафту», - зазначив В.ПУТІН.

Він заявив, що вважає такий підхід недалекоглядним тому, що у випадку падіння ціни на газ «Газпром» буде нести збитки, а покупці отримуватимуть преференції.

За словами В.ПУТІНА, зараз Росії пропонують увести в газовий бізнес третю сторону.

«Тобто, на кордон наш газ прийшов в західноєвропейські країни, нам кажуть: продайте його на біржі третій особі, юридичній, вона купить і потім далі буде продавати. Але це, знаєте, може до чого привести? Просто хтось буде отримувати додаткову маржу. Зовсім необов`язково, що ціна піде вниз», - сказав він.

Також, заявив В.ПУТІН, «Третій енергетичний пакет» передбачає розділення власника газопровідних систем трубопровідного транспорту і власника самого газу.

«От віддайте трубопровідні системи! І вже у деяких прибалтійських країнах національний уряд ставить так питання і намагається відібрати у нас, у наших німецьких партнерів те, що нам належить, по праву належить, за законом, куплено все за гроші. До чого це може призвести в газовій сфері? Коли немає структури, яка володіє продуктом, видобуває його, а потім продає, коли вона відокремлена від транспорту, то може виникнути ситуація деградації транспортної системи, тому що сама транспортна система, як правило, збиткова в сучасному світі, або тоді потрібно буде різко «задирати» тарифи за прокачування, і це зрештою призведе не до падіння ціни для кінцевого споживача, а навпаки, до її збільшення або деградації», - сказав він.

При цьому В.ПУТІН вважає, що для зниження ціни газу для країн ЄС треба прибрати посередників і допустити «Газпром» до продажу газу кінцевим покупцям.

Довідка УНІАН. «Третій енергетичний пакет», запропонований Єврокомісією ще у 2007 році, описує нові правила гри на європейському газовому ринку. Документ, зокрема, передбачає, що компанії - продавці газу і електрики не повинні володіти транспортними мережами, оскільки це призводить до штучного підвищення цін.

Окремо в документі прописано, що ці правила мають застосовуватися не тільки до європейських компаній, але й до фірм із третіх країн, що працюють в ЄС.

У «Третьому енергетичному пакеті» також наголошується, що влада кожної європейської країни може відмовити компанії у праві входження на її внутрішній ринок у двох випадках: якщо компанія не відповідає вимогам розподілу видобутку і транспорту або якщо її поява на ринку може загрожувати енергобезпеці членів ЄС.