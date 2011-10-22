Бангкок готують до екстреної евакуації: повінь - найсильніша за 50 років

Влада Бангкока сьогодні рекомендувала жителям 13 районів міста готуватися до екстреної евакуації у зв`язку з повінню, що почалася в центральній частині столиці Таїланду.

Як передає ІТАР-ТАСС, річка Чао Прая, що протікає в центрі Бангкока, вийшла з берегів, частина її набережної зруйнована. Райони поблизу Чао Праї густо заселені. У безпосередній близькості від її берегів розташований палац короля Таїланду і ряд культурно-історичних пам`яток.

Ця повінь – найсильніша за останні 50 років. Загиблими вважаються більш як 350 чоловік. Зупинено роботу підприємств, зокрема, повністю евакуйовано велику промислову зону Наванакорн, що розташована на північ від Бангкока. Шкода від стихії перевищила 3,3 млрд. дол.