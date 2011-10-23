Глави країн єврозони схвалять нові заходи для подолання кризи

Лідери країн-членів зони євро планують 26 жовтня схвалити новий пакет заходів, спрямований на посилення стабільності єдиної валюти.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції по завершенню засідання Європейської Ради в Брюсселі президент Європейської Ради Херман Ван РОМПЕЙ.

«Нинішні виклики для економіки дуже серйозні», - сказав він, зазначивши, що зараз лідери ЄС мають зробити кроки в різних сферах розвитку економіки з метою прискорення її зростання і підтримки зайнятості.

Одним з рішень, які лідери країн-членів зони євро планують прийняти 26 жовтня, - нова скоординована схема рекапіталізації банків.

Крім того, лідери країн зони євро розглянуть можливості збільшення Європейського фонду фінансової стабільності для допомоги країнам, що мають значні боргові зобов`язання і проблеми з дефіцитом бюджету, а також – можливість введення податку на фінансові транзакції.