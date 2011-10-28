Заступник глави Пентагону йде у відставку за розтрату 400 тисяч доларів

08:17, 28 жовтня 2011
Світ
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"Був капризним і деспотичним..."

Заступник глави Пентагону Кліффорд Стенлі йде у відставку за розтрату 400 тисяч доларів.

За даними слідства, він витратив ці кошти на обладнання переговорної кімнати в своєму офісі, про яку свідки відгукуються як про "надмірно дорогу".

Стенлі також звинувачують в стеженні за підлеглими і в прилаштуванні на роботу до Пентагону свого друга.

"Кліффорд Стенлі створив неефективну систему управління, засновану на страху і недовірі. Він був капризним і деспотичним керівником, який творив свавілля. Він допускав перевитрату коштів, шахрайство і зловживання владою. Навіть якщо допустити, що він був компетентний у службових питаннях, то його деструктивна поведінка могла б привести до провалу всієї роботи і боєготовності Пентагону", - мовиться в супровідній записці до матеріалів справи.

Стенлі зайняв нинішній пост в лютому 2010 року. Як повідомляється, він виконуватиме обов'язки заступника міністра ще близько двох тижнів, після чого цей пост займе його заступник Джоенн Руні.

Эхо Москвы

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