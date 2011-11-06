Людей на півдні Франції евакуюють через загрозу повені

Сотні людей евакуйовані в ряді районів на півдні Франції через загрозу повені після проливних дощів і гроз. Жертвою стихії вже стала одна людина, повідомляє РІА «Новости».

У шести департаментах на півдні країни - Приморські Альпи, Ар’єж, Верхня Гаронна, Верхні Піренеї, Атлантичні Піренеї і Вар - діє "помаранчевий", передостанній, рівень тривоги.

Через негоду сотні людей були змушені залишити свої будинки.

Аварійні служби ведуть роботи з очищення доріг від дерев, що впали. Пожежники і рятувальники ліквідовують наслідки стихії в департаментах Буш-дю-Рон, Еро і Гар. В результаті ослаблення циклону, ніч на неділю пройшла відносно спокійно. Вранці в неділю місцеві власті відмінили попередження для двох департаментів