NYT: підсумки виборів показали, що росіяни думають про Путіна

Вибори в Держдуму Росії, що відбулися в неділю, були не тільки референдумом, який мав виявити рівень підтримки «Єдиної Росії» в російському суспільстві; голосування також мало продемонструвати, що виборці думають про Володимира Путіна і його плани залишатися політичним лідером країни, пише The New York Times.

«Єдина Росія» зазнала відчутних втрат, балансуючи на межі 50-процентної підтримки», – пише газета.

«Хоча остаточні підсумки голосування ще невідомі, (попередні) результати демонструють явний прояв невдоволення з боку виборців, які втомилися від лідера, який залишався на політичній сцені протягом більш ніж десятиліття. Цей сигнал ще знаменніший у контексті рішення Путіна знову балотуватися в президенти ще на один, а можливо, навіть і на два терміни», – відзначає The New York Times.

Вибори в Держдуму також явили собою новий розділ в російській кіберполітиці. Упродовж усієї кампанії виборці використовували смартфони, здатні фіксувати на відео різного роду зловживання, епізоди хабарництва, а також порушення виборчого законодавства.

Втома від «Єдиної Росії» накопичувалася роками, вибори ж, як і очікувалося, відображають це. Заява Путіна про те, що він має намір помінятися посадами з Медведєвим наступного року, здається, викликала роздратування у виборців, і «Єдиній Росії» довелося пережити чергове падіння популярності, констатує видання.

«Газета.Ru»