10 грудня на вулиці Москви можуть вийти більше 16 тисяч людей

Взяти участь в мітингу «За чисті вибори» 10 грудня в Москві на Площі Революції біля пам'ятника Карлу Марксу вже планує більш як 16 тис. чоловік.

Про це свідчить спеціальна сторінка у Facebook.

На даний момент про свій намір піти на мітинг повідомили 16 тис. 209 чоловік, не виключають своєї участі ще більш як 5 тис. чоловік, всього запрошено – більш як 75 тис.

«Серія мітингів за чесні вибори, що почалася 5 грудня, триває. Ця акція узгоджена «Солідарністю» з міською владою. У заявці вказана цифра 300, проте варто відзначити, що така сама цифра була вказана в заявці мітингу на Чистих прудах, що зібрав у результаті в двадцять-тридцять разів більше», - говориться в повідомленні організаторів.

Зазначається, що мітинг узгоджений, а це означає, що тим, хто прийде, боятися нічого. «Поліція зокрема не має права їх затримувати. Навпаки, вона повинна їх оберігати», - наголошується в повідомленні.

Організатори пропонують приносити з собою свистки, прикріплювати до одягу білі стрічки. Брати з собою квіти, повітряні кульки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Лівого фронту», організатор мітингу – Оргкомітет спільних дій московської опозиції, до якого входять: Лівий Фронт, «Солідарність», ПАРНАС, партія РОТ ФРОНТ, «Трудова Росія», партія «Воля», партія «Батьківщина: здоровий глузд» і ряд громадських організацій.

«До участі в акції запрошені всі, хто вважає «вибори» до Державної Думи, що відбулися 4 грудня, нелегітимними», - відзначають організатори.

За інформацією «Лівого фронту» основні вимоги, які висунуть учасники мітингу: скасування незаконних виборів 4 грудня, безперешкодна реєстрація опозиційних політичних партій, прямі вибори губернаторів тощо.

Водночас, журнал The New Times з посиланням на анонімне джерело в мерії Москви повідомляє, що площу Революції в Москві вирішено закрити для ремонтних робіт, які проводитиме Мосводоканал. Мерія Москви спростувала цю інформацію. Проте телеканал "Дощ" повідомив, що цю інформацію підтвердили в Мосводоканалі.