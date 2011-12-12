Могильов: Крим зацікавлений у розширенні зв'язків з Ізраїлем

Голова Ради міністрів Криму Анатолій МОГИЛЬОВ заявляє про зацікавленість регіону в розширенні економічних і культурних зв'язків з Ізраїлем.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі кримського уряду.

«Ми запрошуємо вас вкладати інвестиції в Крим і розвивати нашу співпрацю», - сказав А.МОГИЛЬОВ на зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Держави Ізраїль в Україні Реувеном Дін ЕЛЄМ.

За словами кримського прем'єра, автономія зацікавлена у впровадженні передових ізраїльських технологій в галузі тваринництва, а також меліорації. «Ми готові упроваджувати спільні проекти зі створення сучасних тваринницьких ферм. Для цього у нас є необхідна база і досвідчені фахівці», - зазначив голова Радміну Криму.

Він заявив також про передумови для розширення співпраці з Ізраїлем у санаторно-курортній і туристичній сферах. «Громадянам Ізраїлю може бути цікавий відпочинок і лікування в Криму, а кримчанам – відвідування християнських святинь в Ізраїлі», - сказав А.МОГИЛЬОВ.