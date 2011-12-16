В Японії офіційно оголосили про ліквідацію аварії на АЕС «Фукусіма»

В Японії сьогодні офіційно оголошено про ліквідацію аварії на атомній електростанції "Фукусіма-Дайічи".

Як заявив прем`єр-міністр Японії Єсіхіко НОДУ, аварійна АЕС приведена в стан холодної зупинки, повідомляє радіо «Свобода».

Тепер, коли рівень радіації на об`єкті можна контролювати, компанія-оператор приступить до демонтажу пошкоджених реакторів.

Стабілізувати АЕС вдалося лише через 9 місяців після аварії, викликаної найпотужнішим землетрусом і цунамі 11 березня.

Евакуаційна зона навколо "Фукусіми" залишається забрудненою. Очікується, що в деякі міста жителі повернуться не раніше, ніж через 30 років.