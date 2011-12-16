В Японії офіційно оголосили про ліквідацію аварії на АЕС «Фукусіма»
13:15, 16 грудня 2011Світ
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Деякі міста оживуть через 30 років
В Японії сьогодні офіційно оголошено про ліквідацію аварії на атомній електростанції "Фукусіма-Дайічи".
Як заявив прем`єр-міністр Японії Єсіхіко НОДУ, аварійна АЕС приведена в стан холодної зупинки, повідомляє радіо «Свобода».
Тепер, коли рівень радіації на об`єкті можна контролювати, компанія-оператор приступить до демонтажу пошкоджених реакторів.
Стабілізувати АЕС вдалося лише через 9 місяців після аварії, викликаної найпотужнішим землетрусом і цунамі 11 березня.
Евакуаційна зона навколо "Фукусіми" залишається забрудненою. Очікується, що в деякі міста жителі повернуться не раніше, ніж через 30 років.
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