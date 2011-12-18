Помер колишній президент Чехії Вацлав Гавел

У віці 75 років помер екс-президент Чехії та Чехословаччини, драматург, дисидент і борець за права людини Вацлав ГАВЕЛ.

Про це повідомляє Радіо Прага.

«В.ГАВЕЛ був, поза сумнівом, найвідомішим чеським політиком. Він був одним із головних діячів антикомуністичного руху в соціалістичній Чехословаччині, відразу ж після оксамитової революції був у грудні 1989 року обраний Президентом Чехословаччини» - йдеться в повідомленні .

Його п`єси в жанрі театру абсурду мали успіх не лише в Чехії, але й за кордоном. Минулого року В.ГАВЕЛ зняв свій перший фільм «Відхід» за своєю ж однойменною п`єсою.