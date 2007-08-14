Причиною катастрофи пасажирського потягу Москва-Петербург став вибух

У Новгородській області РФ вчора увечері зашли з рейок декілька вагонів пасажирського потягу Москва-Петербург.

Як повідомив РІА Новости керівник прес-служби Північно-Західного управління МНС РФ Григорій ГОРБУНОВ, "о 21.43 (о 20.43 за київським часом – УНІАН) на перегоні Окуловка-Мала Вішера (Новгородська область) три вагони потягу "Невський експрес" Москва-Петербург зійшли з рейок".

За уточненими даними МНС, в результаті аварії пасажирського потягу в Новгородській області постраждали 16 чоловік.

Як повідомив РІА Новости офіційний представник МНС РФ Віктор БЄЛЬЦОВ, "всі потерпілі направлені в лікарні міст Чудово і Мала Вішера".

За його словами, з рейок зійшли чотири вагони.

Машиніст цього потягу чув хлопок перед тим, як відбулася аварія, повідомив радник президента ВАТ "Російські залізниці" Олександр ПИРКОВ.

Причиною аварії пасажирського потягу Москва-Петербург міг стати вибух, не виключають в "Російських залізницях".

"Ми не виключаємо можливість того, що потяг зійшов з рейок через вибух", - сказав РІА Новости представник компанії.

Він не уточнив, що саме могло стати причиною вибуху.

Один з пасажирів потягу - Вячеслав ЗІНУРОВ - розповів, що чув декілька вибухів.

"Було декілька вибухів, дроти впали на рейки, дуже багато вибухів", - сказав він в ефірі програми "Сьогодні" НТВ.

По словах В.ЗІНУРОВА, перекинулися декілька вагонів. "Три останні вагони, навіть чотири, залишилися на боці лежати", - сказав він. "Дуже багато поранених", - додав він.

По словах В.ЗІНУРОВА, пасажири евакуювалися з вагонів, до місця події під`їхали на машинах місцеві жителі, вони намагаються надати допомогу.

Згідно з оперативними даними, причиною сходу з рейок потягу "Невській експрес" в Новгородській області РФ став вибух, повідомляється в прес-релізі, розміщеному на сайті ВАТ "Російські залізниці".

"В результаті зовнішньої дії відбувся схід декількох вагонів пасажирського потягу номер 166 Москва – Санкт-Петербург", - йдеться в документі, передає Лента.ру.

До місця події виїхали спеціалісти-вибухотехніки ФСБ Росії.

Як повідомлялося, за даними офіційного представника МНС РФ Віктора БЄЛЬЦОВА, постраждали 16 чоловік.

В той же час в ЦО і НС Новгородської області повідомляють, що, за попередніми даними, постраждали 60 чоловік.

Всього в потягу, який зійшов з рейок увечері 13 серпня, був 241 пасажир.

Аварія сталася на перегоні Окуловка - Мала Вішера. У момент аварії потяг рухався зі швидкістю близько 180 кілометрів в час.