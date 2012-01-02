У Молдові відбувається акція протесту проти російських миротворців. Один із них 1 січня смертельно поранив громадянина Молдови на посту через Дністер біля міста Вадул-луй-Воде.

Як передає ІТАР-ТАСС, демонстрацію проводять односельці загиблого, які зібралися сьогодні в районі КПП. Вони заявили, що влаштовуватимуть подібні акції доти, доки "миротворчі пости в зоні безпеки конфлікту не буде знято".

Наразі розслідування події веде слідча група комісаріату поліції та прокуратури району Дубоссар разом із представниками об'єднаної контрольної комісії з управління миротворчою операцією і об'єднаного військового командування миротворців.

Як з'ясували слідчі, інцидент стався минулої неділі. Автомобіль "жигулі" з лівого берега Дністра прямував у бік Кишинева. Виїхавши на міст, водій проігнорував знак "Стоп" і команди миротворців. Приблизно за 20 хвилин той самий автомобіль повернувся, об'їхав виставлені миротворцями поста спецзасоби (шипи), і його водій знову проігнорував їхню вимогу зупинитися. Після цього командир посту зробив кілька попереджувальних пострілів у повітря, а потім вистрілив у напрямі автомобіля.

"Російський миротворець не мав стріляти на ураження в людину, оскільки загрози для навколишніх не було", - прокоментував ситуацію віце-прем'єр Молдови з реінтеграції Євген КАРПОВ. За його словами, на переговорах щодо придністровського врегулювання, які відбудуться в лютому, Молдова наполягатиме на обговоренні питання "про зміну нинішнього формату миротворчих сил на Дністрі на міжнародну цивільну місію".

Відповідно до угоди про принципи мирного врегулювання збройного конфлікту від 21 липня 1992 року службу в зоні безпеки придністровського конфлікту несуть спільні миротворчі сили Росії, Молдови і Придністров'я.