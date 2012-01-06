Австрію за лічені години замело снігом

Жителі північних районів Нідерландів готуються до евакуації через загрозу повені, а в Австрії за лічені години дороги засипало товстим шаром снігу.

Як повідомляє ТСН, через шторм "Андреа" у північних районах Нідерландів вже кілька днів йдуть дощі з ураганним вітром. Випала майже місячна норма опадів. Відразу в десятках населених пунктах влада оголосила загрозу повені. Екстрені служби в терміновому порядку зміцнюють дамби. Однак рятувальники визнають, що якщо погода не покращиться, ці заходи навряд допоможуть.

Негода викликала перебої й у повітряному сполученні країни. У міжнародному аеропорту Амстердама скасовано понад 30 рейсів. З великими затримками ходять потяги, на залізничних коліях сотні повалених дерев.

Наслідки того ж циклона "Андреа" усувають й у Швейцарії. А в Австрії за лічені години дороги засипало товстим шаром снігу. На трасах сильна ожеледь. І, як наслідок, десятки аварій і величезні пробки.