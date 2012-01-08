На мітинг «Дістали!» зібралася сотня людей

Мітинг під назвою "Дістали" проходить у центрі Москви, на Болотній площі.

Там зібралося близько 100 людей, незадоволених результатами виборів до Держдуми, які пройшли 4 грудня 2011 року, повідомляє РІА «Новости».

Організували акцію активісти незареєстрованої партії "Воля", один з лідерів якої - Світлана ПЕУНОВА - має намір балотуватися на пост Президента Росії.

Організатори мітингу висловили жаль, що вони зібрали значно менше людей, аніж аналогічні акції 10 і 24 грудня. Вони заявили також, що грудневі мітинги були проплаченими, а їхній захід має революційний характер, а його незначну кількість пояснили браком інформації у суспільстві.

Активісти партії виступили проти тривалих Новорічних канікул, запропонувавши перенести їх на теплішу пору року. Для учасників мітингу виконали частівки.

Невдовзі після початку акції багато присутніх почали залишати площу.