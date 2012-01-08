На мітинг «Дістали!» зібралася сотня людей

13:24, 08 січня 2012
Світ
7615 0

Брак інформації?

Мітинг під назвою "Дістали" проходить у центрі Москви, на Болотній площі.

Там зібралося близько 100 людей, незадоволених результатами виборів до Держдуми, які пройшли 4 грудня 2011 року, повідомляє РІА «Новости».

Організували акцію активісти незареєстрованої партії "Воля", один з лідерів якої - Світлана ПЕУНОВА - має намір балотуватися на пост Президента Росії.

Організатори мітингу висловили жаль, що вони зібрали значно менше людей, аніж аналогічні акції 10 і 24 грудня. Вони заявили також, що грудневі мітинги були проплаченими, а їхній захід має революційний характер, а його незначну кількість пояснили браком інформації у суспільстві.

Активісти партії виступили проти тривалих Новорічних канікул, запропонувавши перенести їх на теплішу пору року. Для учасників мітингу виконали частівки.

Невдовзі після початку акції багато присутніх почали залишати площу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter