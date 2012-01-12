Обама зібрав $222 мільйони на вибори

Президент США Барак ОБАМА зібрав 222 мільйони доларів до власного передвиборчого фонду за 2011 рік, перевиконавши річний план, визначений штабом кампанії в 200 мільйонів.

"Штаб компанії ОБАМИ і Національний демократичний комітет зібрали в четвертому кварталі 2011 року 68 мільйонів доларів. Всього за підсумками року зібрано 222 мільйони доларів, що перевищило наш внутрішній річний план, визначений на рівні 200 мільйонів", - заявив у відеозверненні до виборців керівник кампанією діючого Президента Джим МЕССІНА, повідомляє РІА «Новости».

У кампанії 2008 року обсяг передвиборчого фонду Б.ОБАМИ становив більш як 750 мільйонів доларів. Дж.МЕССІНА відзначив, що таку саму суму штаб сподівається зібрати і в 2012 році.

Б.ОБАМА лідирує серед усіх кандидатів за обсягом передвиборчого фонду. Найпопулярніший і "багатший" кандидат-республіканець, екс-губернатор Массачусетсу Мітт РОМНІ зібрав за 2011 рік пожертвувань на кампанію на суму в 56 мільйонів доларів.

“Найбюджетнішу" кампанію веде колишній сенатор від штату Пенсільванія Рік САНТОРУМ. За даними на середину грудня, його передвиборний фонд становив лише 1,2 мільйона доларів. Він гордиться цим і на кожній зустрічі з виборцями наголошує, що не є вихідцем з еліт і їздить країною "не в кортежах і дорогих автобусах", а на недорогому пікапі Dodge Ram 2006 року випуску.

Згідно з інформацією, обнародуваною кандидатами в грудні, на другому місці серед республіканців за розміром фонду був губернатор Техасу Рік ПЕРРІ (17 мільйонів 200 тисяч доларів), на третьому конгресмен від Техасу Рон ПОЛ (12 мільйонів 787 тисяч), на четвертому - конгресвуман від Мінессоти Мішель БАКМАН із 12 мільйонами 84 тисячами. Ці кандидати ще не обнародували даних про обсяги передвиборчих фондів за підсумками минулого року.