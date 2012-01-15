Третій день тривають масові протести в Румунії

Поліція Румунії застосувала в суботу сльозогін для розгону антиурядової акції, в якій взяли участь більше тисячі людей, повідомляє Associated Press.



Масові виступи в Румунії проти планів влади різко скоротити бюджетні витрати тривають уже третій день. У суботу протестувальники зібралися на університетській площі в центрі Бухареста. Вони перекрили рух на центральних вулицях міста і відмовлялися розходитися протягом семи годин, не зважаючи на вимоги поліції. Мітингувальники скандували гасла з вимогою відставки президента країни Траяна Бесеску та проведення в країні дострокових виборів.



Надвечір суботи поліцейські застосували сльозогін. Цьому передували зіткнення працівників місцевого МВС і мітингувальників. В результаті, як передає Франс Прес, отримали поранення не менше 10 осіб, серед яких - четверо поліцейських і співробітник румунського телеканалу Antena 3.



Раніше влада Румунії вже проводили програму скорочення бюджетних витрат. У 2010 вони знизили на 25% зарплату держслужбовцям і підвищили деякі податки, повідомляє РІА "Новости".