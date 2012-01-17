У Південному Судані затримали Ан-32

В екіпажі громадяни РФ, України, Вірменії

У ПівденномуСудані,вмістіСарджас, затриманоекіпажлітакаАн-32, до складуякоговходять громадяниРосії,Україні, Вірменії, Узбекистануі Судану.



Літак, що належитьмісцевій компанії"ПаркЕйр" івиконуваврейсвінтересахнафтовоїкомпанії "УайтНайлПетролеум", затриманоще 28грудня.Причинизатриманняневідомі.



За наявноюінформацією, члениекіпажуживутьупристосованихпід житлоприміщеннях, забезпечуютьсяпродуктамихарчування,вільнопересуваютьсяпо таборуі скаргнаумови утримання немають,повідомляєофіційнийсайтМЗСРосії.

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