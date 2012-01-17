У Південному Судані затримали Ан-32
02:43, 17 січня 2012Світ
1144 0
В екіпажі громадяни РФ, України, Вірменії
У ПівденномуСудані,вмістіСарджас, затриманоекіпажлітакаАн-32, до складуякоговходять громадяниРосії,Україні, Вірменії, Узбекистануі Судану.
Літак, що належитьмісцевій компанії"ПаркЕйр" івиконуваврейсвінтересахнафтовоїкомпанії "УайтНайлПетролеум", затриманоще 28грудня.Причинизатриманняневідомі.
За наявноюінформацією, члениекіпажуживутьупристосованихпід житлоприміщеннях, забезпечуютьсяпродуктамихарчування,вільнопересуваютьсяпо таборуі скаргнаумови утримання немають,повідомляєофіційнийсайтМЗСРосії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter