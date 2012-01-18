Wikipedia на добу припинила роботу на знак протесту

Англомовна версія інтернет-енциклопедії "Вікіпедія" закрилася на добу на знак протесту проти антипіратського законопроекту Stop Online Piracy Act (SOPA). Ресурс припинив роботу сьогодні вранці.

Про це пише Лента.Ру з посиланням на поширену заяву Wikipedia.

"Протягом більше десяти років ми витратили мільйони годин на те, щоб створити найбільшу енциклопедію в історії людства. На даний момент Конгрес США розглядає законопроект, який може завдати фатальної шкоди вільному і відкритому інтернету. Аби підняти тривогу, ми відключаємо «Вікіпедію» на 24 години", - йдеться в заяві.

Незважаючи на заяви про "відключення" інтернет-енциклопедії, користувачі можуть дістати доступ до її статей. Для цього необхідно зупинити завантаження сторінки в той момент, коли її основний вміст з`явиться на екрані, проте ще не буде перекритий банером із закликом виступити проти SOPA. У більшості браузерів зупинити завантаження сторінки можна натисненням кнопки Esc на клавіатурі.

Ідею провести акцію проти SOPA висунув засновник "Вікипедії" Джиммі УЕЙЛС. Планується, що в середу також припинить роботу популярний новинний ресурс Reddit. Проти законопроекту виступають такі відомі інтернет-корпорації як Google, Yahoo!, eBay, Facebook і Twitter. Не підтримує законопроект і Адміністрація Президента Барака ОБАМИ. 18 січня представники інтернет-індустрії візьмуть участь в обговоренні SOPA в нижній палаті Конгресу США.

SOPA спрямований, насамперед, проти інтернет-піратства. Зокрема, цей законопроект зобов`язує компанії припиняти співпрацю з піратами згідно із запитами влади чи правовласників.

Англомовна "Вікіпедія" є найбільшою мовною версією інтернет-енциклопедії: вона налічує понад 3,8 мільйона статей. Російськомовна версія ресурсу залишається доступною, але її співтовариство підтримало дії англомовних колег.

У жовтні 2011 року припиняла роботу італійська версія "Вікіпедії". Таким чином її користувачі висловили протест проти місцевого законопроекту, що зобов`язує інтернет-ресурси оперативно публікувати спростування інформації за запитом зацікавленої особи.