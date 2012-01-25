Обама пропонує «розкуркулювати» мільйонерів

Президент США Барак ОБАМА, виступаючи зі щорічним посланням «Про становище країни», засудив економічну нерівність у країні і пообіцяв вжити заходів для відновлення економіки.

У своїй промові Б.ОБАМА запропонував підвищити податки для багатих американців, доходи яких перевищують мільйон доларів за рік, повідомляє радіо «Свобода».

Стосуючись питань міжнародної політики, Б.ОБАМА вітав загибель лівійського диктатора Муамара Каддафі і попередив Президента Сирії Башара АСАДА, що дні його режиму добігають кінця.

Американський лідер заявив, що Вашингтон і надалі підтримуватиме ідеали подій так званої «арабської весни».

Б.ОБАМА також заявив, що США готові будь-якими засобами запобігти розробці Іраном ядерної зброї. Він зазначив, що вирішення проблеми ядерної програми Ірану мирним шляхом можливе у разі зміни Тегераном позиції в цьому питанні.