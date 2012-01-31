Екс-редактор Cosmopolitan віддала 30 млн. дол. на інститут журналістики

Колишній головний редактор журналу Cosmopolitan Хелен Герлі БРАУН (Helen Gurley Brown) пожертвувала 30 мільйонів доларів Колумбійському й Стенфордському університетам на створення інституту журналістики, повідомляє Reuters.

Інститут медіа-інновацій (Institute for Media Innovation) створюється на честь покійного чоловіка Хелен - відомого кінопродюсера Девіда Брауна, який помер на початку 2010 року. Д.Браун закінчив Стенфорд і Школу журналістики Колумбійського університету.

Серед заявлених цілей Інституту медіа-інновацій Хелен Герлі й Девіда Браунів - просування нових медіа, а також "визнання зростання важливості зв'язку журналістики й технології".

На створення нового інституту Колумбійському й Стенфордському університету виділяється по 12 мільйонів доларів. Для Школи журналістики Колумбійського університету, розташованої в Нью-Йорку, зроблене Хелен Герлі БРАУН пожертвування стало найбільшим в історії.

Ще 6 мільйонів доларів Колумбійський університет отримав від екс-редактора Cosmopolitan на створення навчального приміщення для нового інституту, що включає "обладнаний за останнім словом техніки ньюс-рум".

За інформацією Ленты.ру, Хелен Герлі БРАУН очолювала Cosmopolitan із 1965 по 1996 роки, під її керівництвом журнал завоював усесвітню популярність. Вона також є автором низки книг, включаючи бестселер "Секс і самотня жінка", що вийшов у 1962 році. Її чоловік Д.Браун як продюсер брав участь у роботі над такими стрічками, як "Кокон", "Щелепи", "Шоколад" і "Шофер міс Дейзі", який був удостоєний чотирьох "Оскарів", включаючи нагороду за кращий фільм.