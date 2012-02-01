Туреччина продовжує пошук екіпажу затонулого судна Вєра

Берегова охорона Туреччини продовжує пошук 8 членів екіпажу затонулого судна „Вєра”, серед яких 7 українців.

Про це УНІАН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ.

За його даними, до пошуків залучені кораблі берегової охорони та морська авіація. Також на місце проведення пошукових робіт прибули водолази.

Що стосується трьох врятованих українців із судна «Вєра», то вони продовжують перебувати в лікарні м. Еріклі, де їм надається необхідна медична допомога.

Врятованих було забезпечено необхідним одягом та мобільним телефонним зв’язком для спілкування з рідними в Україні.

Співробітники Посольства України в Туреччині перебувають у постійному контакті із врятованими, адміністрацією лікарні, а також з відповідними службами берегової охорони Туреччини.

Справа перебуває на особливому контролі в Посольстві України в Турецькій Республіці та в Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомлялося, судно „Вєра”, яке перевозило вантаж із Росії до турецького порту Ізмір, затонуло увечері 31 січня біля турецького узбережжя. На борту судна на момент аварії перебували 11 членів екіпажу, з яких 10 громадяни України. Вдалося врятувати трьох українців.

Причиною аварії 114-метрового судна став сильний шторм.