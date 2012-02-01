Путін запевняє, що «не спливатиме жовчю» у разі поразки

Кандидат у Президенти РФ, прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН вважає, що другий тур на президентських виборах можливий, але це дестабілізує політичну систему в РФ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні в ході зустрічі із спостерігачами.

«Я також розумію – і думаю, ви теж розумієте, що другий тур неминуче буде пов`язаний з продовженням певної боротьби, а отже, певної дестабілізації в нашій політичній ситуації. Але нічого тут страшного немає. Я до цього готовий. Якщо буде потрібно – отже, працюватимемо і в другому турі», - сказав В.ПУТІН. При цьому він наголосив, що не став би висувати свою кандидатуру, якби не розраховував на перемогу.

Він зазначив, що розраховує, що ті люди, які позитивно оцінюють результати його роботи як Президента і прем`єра, прийдуть на вибори і скажуть своє вагоме слово.

«Існує небезпека, згідно з якою багато людей, мої прихильники, можуть не прийти. Маю на увазі, вважатимуть, що й так він переможе і нам робити нічого там, щось вони там зроблять, аби він переміг. Ми нічого не робитимемо», - запевнив він.

«Я хочу, щоб всі ми і вся країна розуміла, що вибори будуть чесними, відкритими і результат буде об`єктивний», - запевнив В.ПУТІН.

За його словами, гостро розвивається політична боротьба усередині країни і це тільки можна вітати, тому що це означає, що людям небайдуже, як розвивається РФ, чим керуються країна і влада при вирішенні тих завдань і проблем, перед якими стоїть Росія, що пропонує ця влада і яка влада потрібна країні і росіянам.

«Я вже про це публічно говорив і хочу ще раз повторити: я і не хочу працювати, і не працюватиму, якщо не буде підтримки. Немає сенсу! Тоді, значить, інші люди повинні спробувати зробити краще. Це означає, що громадяни нашої країни вручають долю Росії в інші руки і треба буде тільки допомагати цим людям вирішувати ті завдання, які перед країною стоять. І я теж робитиму, якщо так станеться, а не спливатиму жовчю з приводу цього волевиявлення», - запевнив він.

В.ПУТІН наголосив, що для того, аби влада могла ефективно працювати, важливо, щоб вона відчувала себе легітимною і могла консолідувати основні сили суспільства для вирішення невідкладних завдань, перед якими стоїть Росія.

Він зазначив, що у зв`язку з цим створюється корпус спостерігачів, аби протидіяти явно недобросовісним методам політичної боротьби, коли, наприклад, вже сьогодні, наперед, не знаючи про результати цього голосування, вже апріорі хтось оголошує ці вибори нечесними, нелегітимними і непотрібними країні. Тут, навпаки, дуже важливо показати, продемонструвати і переконатися в прозорості цієї процедури, додав він.