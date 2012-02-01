У Польщі померла нобелівська лауреатка

Лауреат Нобелівської премії з літератури, визначна польська поетеса Віслава Шимборська померла в середу в своєму будинку у віці 88 років, повідомляють польські ЗМІ.

"Віслава Шимборська померла в своєму будинку. Поетеса померла спокійно, уві сні", - підтвердив секретар Шимборської Міхал Русінек.

Поетеса отримала Нобелівську премію з літератури в 1996 році.

РІА "Новости"