Єврокомісар: старий газопровід кращий нових двох

Комісар Євросоюзу з питань енергетики Гюнтер ЕТТІНГЕР вважає, що ЄС має надавати перевагу існуючим газопроводам, ніж будівництву нових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

“Ми сприйняли “Північній потік”, ми можемо сприйняти “Південний потік”... Але нам потрібно надавати перевагу існуючим системам, в тому числі українській”, - сказав комісар.