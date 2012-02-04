Єврокомісар: старий газопровід кращий нових двох
00:03, 04 лютого 2012Світ
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Висновок з Мюнхена
Комісар Євросоюзу з питань енергетики Гюнтер ЕТТІНГЕР вважає, що ЄС має надавати перевагу існуючим газопроводам, ніж будівництву нових.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на Мюнхенській конференції з питань безпеки.
“Ми сприйняли “Північній потік”, ми можемо сприйняти “Південний потік”... Але нам потрібно надавати перевагу існуючим системам, в тому числі українській”, - сказав комісар.
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