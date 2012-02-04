У мітингу в Москві брали участь активісти української діаспори та ВО "Свобода"

Активісти української діаспори Москви взяли участь у ході “За чесні вибори”.

Про це УНІАН повідомив почесний голова Об’єднання українців Росії Валерій СЕМЕНЕНКО.

“З московської діаспори було мало людей, нас було десь вісім осіб. Ми були з українським прапором, до нас підходило багато росіян з українським корінням та висловлювали підтримку. Я не скажу, що діаспора активно підтримала, люди бояться”, - сказав В.СЕМЕНЕНКО.

Він сподівається, що участь діаспорян сприятиме послабленню тиску на українські організації Росії.

При цьому він запевнив, що не боїться переслідувань з боку російської влади, адже все, що можна було зробити вона (влада РФ – УНІАН) вже зробила.

“Участь діаспори в опозиційному мітингу нічим не загрожує. Більше ніж російська влада вже зробила не буде – переслідувала Бібліотеку української літератури, закрила Федеральну національно-культурну автономію українців Росії”, - сказав він і додав, що нічого страшного в тому, що українці Росії теж вимагають чесних виборів, немає.

Водночас, він зауважив, що побачивши український прапор до них підійшла група представників ВО “Свобода” у кількості близько 10 осіб, які прибули на мітинг з України.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня 2011 року стало відомо, що Замоскворецький суд Москви підтримав Міністерство юстиції РФ у справі про ліквідацію Об'єднання українців Росії (ОУР).

За словами адвоката ОУР Аліма ЖГУЛЄВА, Мін’юст РФ звинувачує екс-співголову ОУР В.СЕМЕНЕНКА в тому, що він у період призупинення діяльності організації виступав у російських ЗМІ нібито від імені ОУР. Це й стало приводом для ліквідації організації.

27 січня 2010 року рішенням Верховного суду РФ була остаточно ліквідована Федеральна національно-культурна автономія українців Росії (ФНКА УР), яка існувала з 27 березня 1998 року. Позов Мін‘юсту РФ базувався на скарзі активіста фонду «Родина» ЖУРАВЛЬОВА, який заявляв, що ФНКА УР «веде політичну діяльність, прославляє бандерівців і виливає негатив на Росію».