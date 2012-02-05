У Каїрі підпалили будівлю податкової

За чотири дні загинули 12 осіб

УКаїрітриваютьзаворушеннятасутички.Якповідомило державнетелебачення,всуботуввечерінападузазнавбудинокподатковоїслужби.Спостерігачіпов`язуютьподії змасовимиакціямипротестувПорт-Саїді, деврезультатізіткненьнафутбольномуматчізагинули74особи.Протестувальникизвинувачують владувнездатностізабезпечитипорядокнамасовихзаходахі відвернутикровопролиття. УКаїрізаостаннічотири добивзіткненняхз поліцієюзагинули12людей. Минулий тижденьбувуЄгиптінайкривавішим- зарік післявідстороненнявід владипрезидентаХосніМубаракаі переходупрезидентськихповноваженьврукичленівтимчасовоївійськової ради. Групазаконодавцівта громадськихдіячівЄгиптузустріласяз офіційнимипредставникамиміністерствавнутрішніхсправ іпровелаконсультаціїпро шляхиприпиненнянасильстваі відмовивід застосуваннявогнепальноїзброї,повідомляєРадіоСвобода.

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