У Каїрі підпалили будівлю податкової
За чотири дні загинули 12 осіб
УКаїрітриваютьзаворушеннятасутички.Якповідомило державнетелебачення,всуботуввечерінападузазнавбудинокподатковоїслужби.Спостерігачіпов`язуютьподії змасовимиакціямипротестувПорт-Саїді, деврезультатізіткненьнафутбольномуматчізагинули74особи.Протестувальникизвинувачують владувнездатностізабезпечитипорядокнамасовихзаходахі відвернутикровопролиття.
УКаїрізаостаннічотири добивзіткненняхз поліцієюзагинули12людей.
Минулий тижденьбувуЄгиптінайкривавішим- зарік післявідстороненнявід владипрезидентаХосніМубаракаі переходупрезидентськихповноваженьврукичленівтимчасовоївійськової ради.
Групазаконодавцівта громадськихдіячівЄгиптузустріласяз офіційнимипредставникамиміністерствавнутрішніхсправ іпровелаконсультаціїпро шляхиприпиненнянасильстваі відмовивід застосуваннявогнепальноїзброї,повідомляєРадіоСвобода.