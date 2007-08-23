65% експертів вважають, що Буш не завдасть удару по Ірану (опитування)

Переважна більшість американських експертів з питань зовнішньої політики - 89% - висловлюються проти превентивного воєнного удару США по ядерних об`єктах в Ірані. При цьому 65% упевнені, що до кінця свого президентського терміну Джордж Буш такого удару по Ірану не завдасть.

Про це йдеться в поширеній у Вашингтоні доповіді, яка спирається на дані опитування 108 відомих американських експертів, серед яких колишній директор ЦРУ Джеймс Вулсі, колишній помічник віце-президента США Річарда Чейні Арон Фрідберг, колишні держсекретарі США Лоуренс Іглбергер, Мадлен Олбрайт та інші.

Згідні з необхідністю завдати військового удару по Ірану тільки 8% опитаних.

Дослідження показало, що 65% американських експертів вважають "абсолютно неймовірною" можливість того, що до кінця січня 2009 року, коли закінчиться президентський термін Джорджа Буша, США завдадуть військового удару по Ірану. "Вельми вірогідною" таку можливість вважають 35% опитаних.

При цьому переважна більшість - 80% - висловилися за таку стратегію вирішення ядерної проблеми Ірану, за якої США повинні підсилювати санкції та інші обмежувальні заходи проти Ірану при одночасному веденні прямого двостороннього діалогу з Тегераном з питань іранської ядерної програми.

Дослідження проводилося з 23 травня по 26 червня спільно вашингтонським політологічним Центром за американський прогрес і журналом Foreign Policy.

РІА "Новости"