15-річна школярка кинулася з 24-го поверху

У Росії хвиля дитячих самогубств

Дівчинка-підлітоквикинуласяз 24-гоповерхунасходіМоскви, повідомилапредставник головногослідчого управлінняСКРФВікторіяЦипленкова.



Відотриманихтравм15-річнашколяркапомерланамісці.



Передсмертноїзапискивречахдівчинкислідчі невиявили.За попереднімиданими,у дівчинки небуло конфліктівз батьками таоднолітками.



За фактомзагибелішколяркипорушенокримінальнусправуза статтею110ККРФ(доведеннядосамогубства).



Заостанній тижденьвРосії відбулосявідразукількасуїцидівпідлітків, що викликаливеликий суспільнийрезонанс, зауважуєБі-бі-сі.9 лютого сталовідомопро смертьсемикласникавЯкутську, 8 лютоговМосквіз вікнавикинувся15-річнийхлопчик, ранішевпідмосковнійЛобніпокінчилиз собою дві14-річнішколярки.

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