15-річна школярка кинулася з 24-го поверху

19:02, 11 лютого 2012
Світ
2511 0

У Росії хвиля дитячих самогубств

Дівчинка-підлітоквикинуласяз 24-гоповерхунасходіМоскви, повідомилапредставник головногослідчого управлінняСКРФВікторіяЦипленкова.

Відотриманихтравм15-річнашколяркапомерланамісці.

Передсмертноїзапискивречахдівчинкислідчі невиявили.За попереднімиданими,у дівчинки небуло конфліктівз батьками таоднолітками.

За фактомзагибелішколяркипорушенокримінальнусправуза статтею110ККРФ(доведеннядосамогубства).

Заостанній тижденьвРосії відбулосявідразукількасуїцидівпідлітків, що викликаливеликий суспільнийрезонанс, зауважуєБі-бі-сі.9 лютого сталовідомопро смертьсемикласникавЯкутську, 8 лютоговМосквіз вікнавикинувся15-річнийхлопчик, ранішевпідмосковнійЛобніпокінчилиз собою дві14-річнішколярки.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter