15-річна школярка кинулася з 24-го поверху
19:02, 11 лютого 2012Світ
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У Росії хвиля дитячих самогубств
Дівчинка-підлітоквикинуласяз 24-гоповерхунасходіМоскви, повідомилапредставник головногослідчого управлінняСКРФВікторіяЦипленкова.
Відотриманихтравм15-річнашколяркапомерланамісці.
Передсмертноїзапискивречахдівчинкислідчі невиявили.За попереднімиданими,у дівчинки небуло конфліктівз батьками таоднолітками.
За фактомзагибелішколяркипорушенокримінальнусправуза статтею110ККРФ(доведеннядосамогубства).
Заостанній тижденьвРосії відбулосявідразукількасуїцидівпідлітків, що викликаливеликий суспільнийрезонанс, зауважуєБі-бі-сі.9 лютого сталовідомопро смертьсемикласникавЯкутську, 8 лютоговМосквіз вікнавикинувся15-річнийхлопчик, ранішевпідмосковнійЛобніпокінчилиз собою дві14-річнішколярки.
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