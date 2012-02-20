Вчені: Новий «малий льодовиковий період» може настати в 2014 році

Учені припускають, що новий «малий льодовиковий період» може настати у 2014 році.

Як повідомляють «Вести.ru»,науковці вважають, що новий льодовиковий період триватиме не менш як 200 років.

Завідувач сектором космічних досліджень Пулковської обсерваторії Російської академії наук Хабібулло АБДУСАМАТОВ упевнений, що пік нового глобального заледеніння припаде на 2055 рік. Водночас, прихильники теорії глобального потепління вважають, що саме цього року Земля, навпаки, "скипить, як каструля, яку вчасно не прибрали з вогню".

За словами Х.АБДУСАМАТОВА, планета стала охолоджуватися, починаючи з 1990-х років. За попередні століття Земля ввібрала в себе достатньо сонячного тепла, і тепер поволі, але напевно остигає.

Зазначається, що упродовж нашої ери льодовикові періоди спостерігалися кілька разів. Прогнозоване російським ученим затяжне похолодання стане вже п`ятим "малим льодовиковим періодом" за останні дев`ять століть. Подібні кліматичні явища були зафіксовані у XIII, XV, XVII і XIX століттях.

Х.АБДУСАМАТОВ попереджає, що якщо льодовиковий період називають «малим», це зовсім не означає, що він пройде непоміченим. Як правило, кожен цикл похолодання супроводжується епідеміями, неврожаями і, як наслідок, масовими переселеннями народів, говорить учений.