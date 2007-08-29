Під обвалами багатоповерхової будівлі в Баку загинули семеро людей

В результаті обвалення багатоповерхової будівлі в Баку загинули семеро людей і ще мінімум 15 опинилися похованими під завалами.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, за даними попереднього розслідування, найімовірніше, будівля в центральній частині міста звалилася через порушення правил будівництва.

При обваленні постраждали декілька сусідніх багатоповерхових житлових будівель, у них з`явилися тріщини. Мешканці з цих будинків були евакуйовані.

За даними Міністерства з надзвичайних ситуацій Азербайджану, семеро людей змогли врятуватися з будівлі, що рушиться.

На місці обвалення всю ніч працювали рятувальники з собаками і важкою технікою для розбирання завалів. Одна людина, яка знаходилася під завалами, зуміла зв`язатися з рятувальниками по мобільному телефону.

Дані про те, скільки поверхів було в будівлі, що будується, значно різняться: за різними джерелами, їх було від 12 до 17.

За даними державного телеканалу Азербайджану, поверхів передбачалося 16, із них 12 були зведені на моменту обвалення. Від нього залишилася лише гора бетонних уламків і сталевої арматури.

За фактом обвалення порушено кримінальну справу й затримано двох керівників компанії, що вела будівництво.

Баку переживає будівельний бум, що підживлюється значними доходами від експорту нафти. Проте часто будівництво ведеться з порушеннями існуючих норм і правил, що тим більше небезпечне тому, що місто розташоване в сейсмонебезпечній зоні.