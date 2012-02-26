Німецький міністр запропонував Греції самій вийти з єврозони

Голова МВС Німеччини Ханс-Петер Фрідріх в інтерв'ю німецьким ЗМІ закликав до виходу Греції з єврозони. Вперше подібну заяву зробив член німецького уряду.



У бесіді з журналістами міністр, який представляє партію "Християнсько-соціальний союз" (ХСС), висловив думку, що "шанси Греції на відродження, безумовно, виявляться вищими, якщо вона залишить валютний блок, ніж якщо залишиться в ньому".



Х.-П.Фрідріх уточнив, що не вважає правильним "викинути" Грецію з єврозони, проте за умови розумної мотивації Греція сама може залишити валютний союз.



Як зазначає Reuters, Х.-П.Фрідріх став першим міністром в уряді канцлера Ангели Меркель, який відкрито заговорив про вихід Греції з єврозони. Сама А.Меркель неодноразово виступала проти такого сценарію. Однак глава ХСС Хорст Зеехофер, який не є федеральним міністром, не раз заявляв, що Греція повинна залишити єврозону, якщо вона не здатна або не хоче проводити необхідні економічні реформи.



На думку ряду економістів, серед яких професор Нью-Йоркського університету Нуріель Рубіні, найбільш швидкий і найменш болісний спосіб для Греції вивести економіку з структурної кризи - залишити єврозону і девальвувати нову національну валюту. Це дасть змогу підвищити конкурентоспроможність грецьких товарів на міжнародному ринку і при цьому уникнути тотального безробіття в країні.



Раніше на цьому тижні, нагадує РосБізнесКонсалтинг, Єврогрупа затвердила другу програму фінансової допомоги Греції об'ємом 130 млрд євро понад чинну програму на 110 млрд євро. Міністри підтвердили готовність країн-членів єврозони за участі Міжнародного валютного фонду (МВФ) надати Греції нове фінансування в обсязі до 130 млрд євро до 2014 року.



Нові кредити вкупі з обміном держоблігацій Греції, які належать приватному сектору, покликані допомогти країні скоротити державний борг до 120,5% від ВВП до 2020 р.