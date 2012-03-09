IACC: системна корупція веде Росію в прірву

Міжнародний антикорупційний комітет (International Anti-corruption Committee, IACC), що складається з російських бізнесменів, оголосить у п'ятницю в Лондоні про свою офіційну реєстрацію і представить список російських та іноземних посадових осіб, замішаних, за даними комітету, в корупційні схеми, повідомляє РІА "Новости".



Перша прес-конференція IACC повинна представити нову організацію та її цілі, серед яких, за повідомленням комітету, значаться збір інформації про корупціонерів у Росії, виявлення їхніх закордонних банківських рахунків, і, головне, заклик до іноземних держав заборонити цим людям в'їзд на свої території .



Комітет має намір проводити міжнародні акції протесту проти корупції в Росії та ініціювати публічне розслідування "хабарних схем". Крім того, його організатори обіцяють "вперше оприлюднити імена іноземців, причетних до таких схем".



Першими члени IACC розкриють випадки корупції на олімпійському будівництві в Сочі.



На прес-конференції буде представлений сайт, на якому будуть друкуватися списки корумпованих осіб і цілих компаній - виявлятися вони будуть на основі "унікального корупційного індексу".



Крім методів роботи, IACC обіцяє представити всіх своїх засновників.



"IACC боротиметься з системною корупцією, яка веде Росію в прірву, і розкривати випадки відмивання грошей російськими офіційними особами", - наголошується в повідомленні.