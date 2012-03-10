Від актора Олександра Пороховщикова приховують смерть дружини

Легендарний актор Олександр Пороховщиков ще не знає про те, що його кохана дружина Ірина звела рахунки з життям, повідомляє Комсомольская правда.

Нагадаємо: 6 березня з Олександром Пороховщиковим стався раптовий ішемічний інсульт. Олександра Шалвовича перевели в спеціалізовану клініку на Волоколамкі.

Два дні тому артисту зробили складну операцію на головному мозку. Зараз Пороховщиков знаходиться у відділенні реанімації Наукового центру неврології РАМН. Стан актора, як і раніше важкий.

Прославленому артисту нічого не говорять про смерть дружини. Для нього ця новина може стати згубною ...

Підтримати родича екстрено виїхала двоюрідна сестра Пороховщикова, з якою Олександр Шалвович останні роки практично не спілкувався.

Жінка пообіцяла друзям артиста, що подбає про його здоров`я і комфорт