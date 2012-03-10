Від актора Олександра Пороховщикова приховують смерть дружини
Для нього ця новина може стати згубною ...
Легендарний актор Олександр Пороховщиков ще не знає про те, що його кохана дружина Ірина звела рахунки з життям, повідомляє Комсомольская правда.
Нагадаємо: 6 березня з Олександром Пороховщиковим стався раптовий ішемічний інсульт. Олександра Шалвовича перевели в спеціалізовану клініку на Волоколамкі.
Два дні тому артисту зробили складну операцію на головному мозку. Зараз Пороховщиков знаходиться у відділенні реанімації Наукового центру неврології РАМН. Стан актора, як і раніше важкий.
Прославленому артисту нічого не говорять про смерть дружини. Для нього ця новина може стати згубною ...
Підтримати родича екстрено виїхала двоюрідна сестра Пороховщикова, з якою Олександр Шалвович останні роки практично не спілкувався.
Жінка пообіцяла друзям артиста, що подбає про його здоров`я і комфорт