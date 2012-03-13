Американські сенатори вимагають помститися Росії за Сирію
17 сенаторів закликали міністерство оборони США перервати співпрацю з російською держкомпанією «Рособоронекспорт»
17американськихсенаторівзакликалиміністерствооборони СШАперерватиспівпрацюз російськоюдержавною компанією«Рособоронекспорт»- у зв'язкузпоставкаминеюзброївластямСирії,повідомляєРадіоСвобода.
У листісенаторів,направленомуглавіПентагонуЛеон Панетта, наголошується,щоСША неповинні «субсидуватимасовівбивствамирнихсирійськихгромадян».Автори зверненняпідкреслюють,що "грошіамериканськихплатників податківживлятькраїну,якапідриваєвсізусилляспрямованінапідтримкусирійськогонароду".
Вонинаводять даніпро обсягросійськогоекспортуозброєньдо Сирії- у минуломуроці вінсклавмайже 1мільярд доларів- інагадують,щовсічні цьогорокуМоскваіДамаскуклаликонтрактнапоставкудо Сирії36російськихвинищувачів.
Раніше СШАмали намірпридбатиу «Рособоронекспорту» 21вертолітМі-17- дляафганськихсилбезпеки.