Американські сенатори вимагають помститися Росії за Сирію

05:45, 13 березня 2012
Світ
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17 сенаторів закликали міністерство оборони США перервати співпрацю з російською держкомпанією «Рособоронекспорт»

17американськихсенаторівзакликалиміністерствооборони СШАперерватиспівпрацюз російськоюдержавною компанією«Рособоронекспорт»- у зв'язкузпоставкаминеюзброївластямСирії,повідомляєРадіоСвобода.

У листісенаторів,направленомуглавіПентагонуЛеон Панетта, наголошується,щоСША неповинні «субсидуватимасовівбивствамирнихсирійськихгромадян».Автори зверненняпідкреслюють,що "грошіамериканськихплатників податківживлятькраїну,якапідриваєвсізусилляспрямованінапідтримкусирійськогонароду".

Вонинаводять даніпро обсягросійськогоекспортуозброєньдо Сирії- у минуломуроці вінсклавмайже 1мільярд доларів- інагадують,щовсічні цьогорокуМоскваіДамаскуклаликонтрактнапоставкудо Сирії36російськихвинищувачів.

Раніше СШАмали намірпридбатиу «Рособоронекспорту» 21вертолітМі-17- дляафганськихсилбезпеки.

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