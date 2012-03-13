У Росії розбився бойовий вертоліт Ка-52 «Алігатор», один пілот загинув і один дістав поранення.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства оборони Росії.

«Сьогодні о 8.45 мск група пошуку і рятування виявила вертоліт за 10 кілометрів на захід від аеродрому Торжок. Згідно з доповіддю з місця події, штурман екіпажу загинув, пілоту надається необхідна медична допомога», - йдеться в повідомленні.

Екіпаж виконував плановий навчально-тренувальний політ без боєкомплекта.

Радіозв'язок з екіпажем вертольота був втрачений напередодні о 21.05 мск.

Жертв і руйнувань на землі немає. Для розслідування причин трагедії створена комісія з представників служби безпеки польотів Міноборони РФ.

*** Багатоцільовий всепогодний бойовий вертоліт Ка-52 «Алігатор» є двомісною модифікацією ударного вертольота Ка-50 «Чорна акула». Відрізняється від попередника двигунами, а також формою та устаткуванням формою носової частини.

Максимальна швидкість Ка-52 - 350 кілометрів на годину, дальність польоту - 1,2 тис. км., висота польоту - 5,5 тис. м, швидкість піднімання - 10 м/с. Екіпаж - льотчик і штурман.

Перший політ відбувся 25 червня 1997 року.