У столиці Сирії точиться запеклий бій
03:32, 19 березня 2012Світ
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Аль-Мезе - район Дамаска, який охороняють найбільше
У столиціСиріїспалахнувзапеклийбійміжурядовимивійськами іповстанцями з"Вільноїсирійськоїармії".Біййдеводномуз районівміста -аль-Мезе, передаєReutersз посиланнямнасамовидців.Свідкиповідомилиінформагентству Reuters, що в хідпущеніважкікулемети ігранатомети.
Аль-Мезе-це районДамаску, який охороняється найбільше, тутрозташованівійськовийаеродром ікількабудівельурядовихслужббезпеки.Зпрезидентськогопалацу,розташованоготутнависочині, відкриваєтьсявиднацілемісто.
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