Відвідувачів екстремістських сайтів прирівнялі до педофілів

Президент Франції Ніколя Саркозі закликав знаходити і притягати до відповідальності не тільки господарів, а й відвідувачів екстремістських веб-сайтів в Інтернеті.

За його словами, вони заслуговують не меншого покарання, ніж відвідувачі сторінок з дитячою порнографією.

"Ті, хто користуються подібними сайтами, повинні сидіти у в'язниці. Ті правила, які застосовуються до педофілів, повинні ставитися і до тих, хто підтримує терористів", - цитує РосБізнесКонсалтинг.

Президент Франції не пояснив, як діятиме ця система покарань.

Ніяких коментарів журналісти не отримали і в Міністерстві юстиції країни.

Журналісти та юристи вже припустили, що пропоновані Н.Саркозі заходи дозволять уряду на законних підставах запровадити цензуру.

"Покарання простих відвідувачів цих інтернет-ресурсів - непропорційна реакція на те, що сталося в Тулузі", - заявила активіст організації "Репортери без кордонів" Люсі Морійон.

Особливо насторожує сама ідея створення тотального стеження за відвідувачами інтернет-ресурсів.

Однак на думку юриста Крістофа Біго, що працює в сфері захисту прав журналістів, до ініціатив Н.Саркозі не варто ставитися надто серйозно.

За його словами, президент робить такі заяви в зв'язку з виборчою кампанією, розраховуючи ті самим зібрати голоси націоналістів.