Європою шириться невідома хвороба тварин

Головний державний інспектор ветеринарної медицини України видав розпорядження від 23 березня 2012 року № 41 “Про посилення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду у зв’язку з реєстрацією в країнах Європи хвороби Шмалленберга”.

Як нагадується на сайті Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, в країнах Європи виникла нова досі невідома хвороба жуйних тварин, яка викликається вірусом Шмалленберга. Хвороба передається через укуси комах та внутрішньоутробно (від матері до плоду).

Значного поширення хвороба набула в Німеччині (800 випадків), Франції (244), Великобританії (174), Нідерландах (178). Зареєстровано випадки загибелі тварин.

Відзначається, що науково обгрунтовані дані щодо тривалості інкубаційного періоду та вірусоносійства на сьогодні відсутні. Крім того, вірус важко виявити в крові тварин. Також наразі ефективних засобів лікування та імунопрофілактики не розроблено.

У Держветфітослужбі наголошують, що така ситуація створює загрозу біологічній безпеці тваринництва України, оскільки наша країна має тісні торгівельні зв’язки з більшістю з цих країн.