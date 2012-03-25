Самопроголошена Осетія сьогодні обирає президента

У самопроголошеній Південній Осетії сьогодні проходять повторні вибори президента цієї республіки.

Як передає радіо «Свобода», виборчі дільниці відкрилися о 8-й годині ранку за місцевим часом. "Найбільший наплив виборців очікується пополудні. Голосування завершиться, відповідно до закону, о 20-й годині, після чого розпочнеться підрахунок голосів", - зазначили у республіканському Центрвиборчкомі.

На найвищий пост претендують чотири кандидати: екс-голова Комітету держбезпеки Леонід ТІБІЛОВ, уповноважений з прав людини при президенті республіки Давид САНАКОЄВ, посол Південної Осетії в Росії Дмитро МЕДОЄВ і лідер Комуністичної партії Станіслав КОЧІЄВ.

Представник опозиції Алла ДЖІОЄВА, яка перемогла на попередніх виборах, результати яких, пославшись на порушення, скасували, свою кандидатуру не висувала. Її лише недавно виписали з лікарні, куди вона потрапила після штурму її будинку співробітниками правоохоронних органів.