150 країн світу на годину вимкнули світло

З-поміж знаменитих будівель, які тимчасово "погасли" в суботу увечері, - оперний театр і міст "Харбор-Брідж" у Сіднеї, Вашингтонський кафедральний собор, Велика Китайська стіна і олімпійський стадіон "Пташине гніздо" в Пекіні, торгові комплекси Сінгапура і найвища будівля світу – хмарочос "Бурдж-Халіфа" в Дубаї, передає офіційний сайт акції.

У Лондоні до акції приєдналося одразу кілька споруд: Біг-Бен, Тауерський міст, Букінгемський палац і Собор Святого Павла.

Паризька Ейфелева вежа стала винятком, оскільки влада міста з міркувань безпеки вирішила вимкнути її освітлення лише на п'ять хвилин. Утім, у столиці Франції було відключено освітлення 230 визначних пам'яток, зокрема Собору Паризької Богоматері, Тріумфальної арки, фонтанів і мосту через Сену.

У Берліні екологічні активісти запалили 5 тисяч блакитних і зелених свічок у формі земної кулі на площі перед Бранденбурзькими воротами, які пізніше також було знеструмлено.

До заходу долучилося чимало українських міст. Очолив перелік Київ – у столиці заощадили на підсвічуванні Хрещатику, головної дзвіниці Києво-Печерської лаври, Собору святої Софії, Арки Дружби Народів, Михайлівського собору тощо.

Москва брала участь в «Години Землі» відключенням, зокрема, підсвітки будівлі МДУ, трампліну на Воробйових горах, висоток, Київського вокзалу і ресторану "Пекін".

Найоригінальніші фотографії акції обіцяє опублікувати голландський астронавт Андре Кйойперс, який спостерігав за тим, що відбувається з борту Міжнародної космічної станції.

Цього року кількість країн, які взяли участь в акції, стала рекордною: у 2011-му «Годину Землі» підтримали 135 країн. Цього року світло вимикали в 6494 містах у 150 країнах. «Години Землі» з'явилася в 2007 році в Сіднеї як енергозбережна ініціатива і була згодом підтримана організаціями екологів у всьому світі.