У США при нападі на християнську школу загинули шестеро людей

У приватній християнської школі в Окленді, штат Каліфорнія, під час нападу зі стріляниною загинуло, за останніми даними, не менше шести осіб.

Улікарнях зпораненнямизнаходятьсяще не меншедев'яти осіб,повідомляєРадіоСвобода.



Підозрюванийу стрільбізаарештований.Поліція іагентиФБРобстежуютьприміщенняколеджуі територію- впошукахможливогоспівучасниказлочину.



Свідкиподіїстверджують, що чуликількадесятківпострілів.

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