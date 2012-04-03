У США при нападі на християнську школу загинули шестеро людей

00:53, 03 квітня 2012
Світ
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У приватній християнської школі в Окленді, штат Каліфорнія, під час нападу зі стріляниною загинуло, за останніми даними, не менше шести осіб.

Улікарнях зпораненнямизнаходятьсяще не меншедев'яти осіб,повідомляєРадіоСвобода.

Підозрюванийу стрільбізаарештований.Поліція іагентиФБРобстежуютьприміщенняколеджуі територію- впошукахможливогоспівучасниказлочину.

Свідкиподіїстверджують, що чуликількадесятківпострілів.

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