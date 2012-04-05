У Лондоні добудували найвищий хмарочос Європи (фото)

Як повідомляє інформаційний журнал European Magazine, 95-поверховий хмарочос заввишки 310 метрів, спроектований італійцем Ренцо Піано, складається з більш як 800 сталевих деталей і важить 500 тонн. У будівлі близько 11 тисяч шибок.

Будівництво Shard London Bridge завершилося саме до літніх Олімпійських ігор і ювілею правління королеви Єлизавети II. Передбачається, що скляний хмарочос стане одним із символів міста. Всередині, серед іншого, буде готель на 195 кімнат, і кілька ресторанів.

Водночас, відзначає видання, Shard London Bridge недовго пробуде найвищою будівлею Європи - в Парижі вже зводять 320-метровий Hermitage Plaza. Будівництво цього хмарочоса планується завершити в 2016 році.

Як відомо, XXX Олімпіада відбудеться в Лондоні з 27 липня по 12 серпня 2012 року.