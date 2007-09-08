Батьки зниклої в Португалії британської дівчинки підозрюються в її вбивстві

Кейт і Джері Маккенн вже побували на допиті, проте офіційних звинувачень їм поки не пред`явлено.

Історія, яка хвилює не тільки Португалію і Великобританію, але, мабуть, і весь світ, одержала несподіваний поворот. Причетними до зникнення чотирилітньої Маделейн можуть бути її батьки. Шокуюча версія, яка зараз відпрацьовується, з`явилася в британських ЗМІ. Приводом для підозр стали сліди крові дівчинки, які виявили в машині, орендованій сімейством Маккенн в Португалії. Португальські слідчі не виключають, що Кейт зробила дочці укол заспокійливого, але не розрахувала дозу. Як пише газета Daily Mail, в день, коли дитина пропала, востаннє її бачили близько 14:30, а повідомлення про передбачуване викрадення з`явилося тільки пізно увечері. Якщо дійсно відбулося вбивство з необережності, у Маккеннів було більше трьох годин, щоб заховати тіло дівчинки і спланувати подальші дії, відзначає видання. Самі батьки свою провину завжди заперечували. Їх найближчі родичі називають те, що відбувається "абсурдом".

Пошуки Маделейн продовжуються вже четвертий місяць. Батьки стверджують, що вона пропала з готельного номера, коли вони пішли на вечерю.

Эхо Москвы