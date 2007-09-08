Президент Польщі відправив у відставку 15 міністрів з уряду свого брата

У Польщі парламент ухвалив рішення про саморозпуск, дострокові вибори призначені на 21 жовтня, передає РІА «Новости».

Президент Польщі Лех КАЧИНЬСЬКИЙ підписав відповідну постанову, згідно з якою вибори в Сейм (нижня палата парламенту) і Сенат (верхня палата парламенту) відбудуться в неділю, 21 жовтня.

Л.КАЧИНЬСЬКИЙ підписав також так званий виборчий календар, в якому чітко визначені терміни конкретних етапів проведення виборчої кампанії.

Сейм Польщі у п`ятницю пізно увечері конституційною більшістю прийняв рішення про дострокове скорочення терміну повноважень парламенту.

Пропозиція про дострокове скорочення терміну повноважень парламенту і саморозпуску підтримали правляча консервативна партія "Право і справедливість", ліберальна партія "Цивільна платформа", Союз демократичних лівих сил і Польська селянська партія.

На засіданні парламенту був присутній прем`єр-міністр Польщі Ярослав КАЧИНЬСЬКИЙ і члени його уряду.

Після цього Президент Польщі Л.КАЧИНЬСЬКИЙ відправив у відставку 15 міністрів уряду Ярослава КАЧИНЬСЬКОГО

Всього в уряді Польщі 23 людини, включаючи прем`єр-міністра.

По словах Я.КАЧИНЬСЬКОГО, всі відправлені до відставки міністри, призначені заступниками керівників відповідних міністерств. "Їм доручено керувати своїми міністерствами", - пояснив глава уряду.

Питання про саморозпуск Сейму і про оголошення позачергових виборів до парламенту постало на порядку денному в серпні цього року після того, як прем`єр-міністр Я.КАЧИНЬСЬКИЙ відправив у відставку всіх міністрів, що входять в партії "Самооборона" і Ліга польських сімей (ЛПС). Після цього трипартійна коаліція була розірвана, і Польщею став управляти "уряд меншини", що складається тільки з членів партії "Право і справедливість" або безпартійних міністрів.