Польський суд дав українцеві півроку

Про це УНІАН повідомила прес-служба польських прикордонників, зауваживши, що українця затримали в рамках заходів із контролю легальності перебування іноземців у Польщі.

Згідно з повідомленням, цього тижня прикордонники за порушення правил перебування в країні на Дольному Шльонську на південному Заході Польщі затримали 5 іноземців, серед яких було четверо громадян України.

Частина з них працювали без необхідних дозволів, частина не мали візи чи іншого документу, котрий дає право легально перебувати у Польщі, та перебували з неправомірно отриманою візою.

«У зв’язку із порушенням закону про іноземців, усім видано рішення про добровільне залишення польської території», - відзначила прес-служба.

Польському працедавцю за нелегальне працевлаштування українців загрожує суд та штраф в близько тисячу доларів.

Довідка УНІАН. Прикордонна служба Польщі має право не впустити в країну людину, котра має польську візу, якщо з’являться підозри, що вона отримала візу неправомірним шляхом: подала неправдиві дані в анкеті, наприклад, фіктивне запрошення, яке часто підробляють посередники.

Таких людей так само можуть затримувати всередині країни під час вибіркових перевірок на автошляхах та на летовищах, де в першу чергу перевіряють, чи відповідає видана віза (спеціальний код на ній) декларованій людиною меті поїздки до Польщі.

Прикордонники можуть анулювати видану візу, якщо вважають, що вона була видана неправомірно та передають справу до суду, котрий заочно засуджує порушника переважно до умовного терміну.