Всесвітній торговий центр знову височіє над Нью-Йорком

Висота споруджуваного хмарочоса вже становить 387 м, повідомляє радіо «Свобода».

Будівництво розпочалося в квітні 2006 року – неподалік від місця, де 11 вересня 2001 року були зруйновані два хмарочоси колишнього комплексу Всесвітнього торгового центру.

Ньюйоркці відзначають, що важливої будівельної позначки досягнуто напередодні перших роковин убивства американським спецназом у Пакистані лідера «Аль-Каїди» Усами бен Ладена. Саме з цією людиною пов'язана організація і скоєння найбільших в історії США терористичних нападів в 2001 році, коли в Нью-Йорку, Вашингтоні і на трьох захоплених терористами літаках загинули три тисячі людей.

Після завершення будівництва висота вежі досягне 541 метра.