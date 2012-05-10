У Росії перевіряють відео, де поліцейський на мітингу б'є жінку ногами (відео)

Про це УНІАН повідомили у Слідчому комітеті Росії.

«У зв'язку із розміщенням в мережі Інтернет відеоролика із записом дій співробітника поліції, який завдає ударів дівчині, у тому числі ногою в живіт, під час акції протесту на Болотній площі, керівництвом Слідчого комітету Росії доручено Головному слідчому управлінню по місту Москві провести дослідчу перевірку за даним фактом», - йдеться в повідомленні.

Водночас Слідчий комітет продовжує розслідування кримінальної справи, порушеної 6 травня за фактом закликів на Болотній площі до масових заворушень.

На допит були доставлені раніше заарештовані у справі про адміністративне порушення Сергій Удальцов та Олексій Навальний для проведення допиту.

Як повідомляв УНІАН, в результаті зіткнень з поліцією 6 травня на Болотній площі у Москві було затримано більше 400 осіб. За інформацією поліції, тоді постраждав 29 поліцейський, однак влада не надала офіційної інформації про потерпілих учасників акції опозиції.